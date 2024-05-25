Mersin polisi aranan 85 şüpheliyi yakaladı

Mersin İl Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik il genelinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 17 adresi belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda, 84 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetten yapılan açıklamada; "Polis Teşkilatı olarak halkımızın huzur ve güveni, asayişin temini için kararlı bir şekilde çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" denildi.