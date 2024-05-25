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Giriş Tarihi: 25.5.2024 23:16 Son Güncelleme: 25.5.2024 23:35

Mersin polisi aranan 85 şüpheliyi yakaladı

Mersin polisi, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik 17 adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda, 84 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bekir COŞKUN
Mersin polisi aranan 85 şüpheliyi yakaladı

Mersin İl Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik il genelinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 17 adresi belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda, 84 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetten yapılan açıklamada; "Polis Teşkilatı olarak halkımızın huzur ve güveni, asayişin temini için kararlı bir şekilde çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" denildi.

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Mersin polisi aranan 85 şüpheliyi yakaladı
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