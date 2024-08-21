Sokakta başından vurularak öldürüldü

Adana'da 19 Ağustos gecesi Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde olay meydana geldi. Cafer Gültekin ile henüz kimliği belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli şahıs, belinden çıkardığı tabancayla Gültekin'i başından vurdu. Cafer Gültekin yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

Hastaneye kaldırılan tedavi altına alınan Gültekin, tüm müdahalelere yaşam mücadelesini kaybetti. Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.