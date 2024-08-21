Sokakta başından vurulduvuruldu

Adana'da sokakta tartıştığı kişi tarafından tabancayla başından vurulan Cafer Gültekin (35), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay, 3 gün önce gece Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Cafer Gültekin ile henüz kimliği belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli şahıs, belinden çıkardığı tabancayla Gültekin'i başından vurdu. Cafer Gültekin yere yığılırken şüpheli ise kaçtı. Hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınan Gültekin, tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Büro amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.