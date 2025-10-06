Sokakta boynundan vurulan çocuk öldü

Konya'nın Karatay İlçesi Şems Tebriz-i Mahallesi Tercüman Baba Sokak'ta bir gruba silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın boynundan, Nedim Kaçın karın bölgesinden ve 18 yaşındaki Ali Tuğral bacağından yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nedim Kaçın'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Polisin olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.