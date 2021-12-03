Sokakta üzerinde çelik yelek belinde silahla gezen adam yakalandı! "Hasımlarım var, tedbir amaçlı geziyorum"

Adana'da sokakta üzerinde çelik yelek ve belinde tabanca ile gezen 20 yaşındaki H.O., polis tarafından yakalandı. 4 farklı suçtan kaydı bulunan şüpheli, "Hasımlarım var, tedbir amaçlı geziyorum" diyerek kendisini savundu. Adliyeye sevk edilen H.O., 7 gün içerisinde 3 bin lira güvence bedeli ödemek şartıyla adli kontrol alarak serbest kaldı.

SOKAKTA GEZMEYE BAŞLADI

Olay merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre; 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme' ve 'genel güvenliği tehlikeye sokma' gibi suçlardan kaydı bulunan H.O., çelik yelek giyip beline de ruhsatsız tabanca koyarak sokağa çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 'Güven Timleri' ekipleri, Hayrettin Oktayı'nın tavırlarından şüphelendi. 'Dur!' ihtarına uymayarak kaçan H.O., yaşanan kovalama sonucu ekipler tarafından yakalandı.

"TEDBİR AMAÇLI GEZİYORUM"

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen şüpheli H.O., sorgusunda "Sabah arabam kurşunlandı. Hasımlarım var, onun için tedbir amaçlı böyle geziyorum" diyerek kendisini savundu. H.O., 'ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma' suçundan adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlı H.O., 7 gün içerisinde 3 bin lira güvence bedeli ödemek şartıyla adli kontrol alarak serbest kaldı.