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Giriş Tarihi: 8.9.2022 14:34

Sokakta çocuklarının gözü önünde kadını darp eden şahsı polis anında yakaladı

İstanbul Kağıthane’de sokak ortasında çocukların gözü önünde eşini tekme tokat döven koca köşeyi dönemeden polis tarafından yakalandı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sokakta çocuklarının gözü önünde kadını darp eden şahsı polis anında yakaladı

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde Gültepe Karakolunun hemen yakınında meydana geldi.

Semtte yaşayan bir kadın, şiddet gördüğü eşinden kurtulmak için uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak kadının peşini bırakmayan şahıs, onu konuşma bahanesiyle Gültepe Karakolu'nun yan tarafına çağırdı.

Burada dakikalarca tartışan çift ardından duvar kenarına oturarak konuşmaya devam etti.

Bir süre sonra ayağa kalkan şahıs, sokak ortasında vatandaşların ve çocukların gözleri önünde eşini yumruk ve tokatlarla dövmeye başladı.


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Vatandaşların hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp yanlarından gittiği olayda, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliği ekipleri kadının çığlıklarını duydu.

Hemen harekete geçen polis ekipleri, kadını yumruklayıp dövdükten sonra olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şahsı gözaltına aldı.

Darp olayından sonra ifadesi alınan şahısla ilgili yasal işlem başlatıldı. Darp edilen kadının kendisine saldırgan eşinden uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

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Sokakta çocuklarının gözü önünde kadını darp eden şahsı polis anında yakaladı
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