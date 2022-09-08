Sokakta çocuklarının gözü önünde kadını darp eden şahsı polis anında yakaladı

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde Gültepe Karakolunun hemen yakınında meydana geldi.
Semtte yaşayan bir kadın, şiddet gördüğü eşinden kurtulmak için uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak kadının peşini bırakmayan şahıs, onu konuşma bahanesiyle Gültepe Karakolu'nun yan tarafına çağırdı.
Bir süre sonra ayağa kalkan şahıs, sokak ortasında vatandaşların ve çocukların gözleri önünde eşini yumruk ve tokatlarla dövmeye başladı.
KARAKOL POLİSİ ÇIĞLIĞI DUYUP ANINDA MÜDAHALE ETTİ KOCAYI GÖZALTINA ALDI
Vatandaşların hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp yanlarından gittiği olayda, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliği ekipleri kadının çığlıklarını duydu.
Hemen harekete geçen polis ekipleri, kadını yumruklayıp dövdükten sonra olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şahsı gözaltına aldı.