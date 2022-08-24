Sokakta "Evimde hırsız var" diye bağırınca öldürüldü

Adana'nın Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nde 22 Ağustos'ta Yılmaz Sucu, iddiaya göre, "Evime hırsız girdi" diye bağırdı. 3 katlı binanın zemin katında yalnız yaşayan Mehmet Gençler, Sucu'ya tepki gösterince ikili arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından aynı sokakta bulunan çay ocağına giden Sucu, arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. Evindeki ruhsatsız tabancayı alan Mehmet Gençler, tartıştığı Sucu'nun yanına yaklaşıp, 2 el ateş etti. Göğsüne ve koluna isabet eden kurşunlarla Sucu ağır yaralandı.
Olayın ardından kaçarken havaya ateş açan Gençler, bu kez yolda daha önceden tartıştığı ancak olayla ilgisi olmayan İbrahim Güven ile karşılaştı. Gençler, silahtaki mermilerin bittiğini fark edince bu kez tabancanın kabzasıyla saldırdı. Güven'i başından yaralayan Gençler, kendisini evine kapattı. Saldırgan polisin yaptığı operasyonla etkisiz hale getirildi. Bu arada hastaneye kaldırılan Sucu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hata veda etti.
HAK EDEN ÖLMÜŞTÜR
Cinayet masasında sorgusunda suçunu itiraf eden katil zanlısının ifadesinde, "Sokakta bağırmaya başladı, rahatsız oldum. Dışarı çıktığımda bana küfretti. Ben de tabancayla vurdum" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na götürülen Gençler gazetecilere, "Ne cinayeti? Bana ne öldüyse. Hak eden ölmüştür" dedi. Gençler, tutuklandı.