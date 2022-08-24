Sokakta "Evimde hırsız var" diye bağırınca öldürüldü

Olayın ardından kaçarken havaya ateş açan Gençler, bu kez yolda daha önceden tartıştığı ancak olayla ilgisi olmayan İbrahim Güven ile karşılaştı. Gençler, silahtaki mermilerin bittiğini fark edince bu kez tabancanın kabzasıyla saldırdı. Güven'i başından yaralayan Gençler, kendisini evine kapattı. Saldırgan polisin yaptığı operasyonla etkisiz hale getirildi. Bu arada hastaneye kaldırılan Sucu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hata veda etti.