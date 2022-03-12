Haberler Yaşam Haberleri Sokakta kalanlara valilik sahip çıktı! 900 evsiz otelde misafir edildi
Giriş Tarihi: 12.3.2022 17:16

Sokakta kalanlara valilik sahip çıktı! 900 evsiz otelde misafir edildi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sokakta kalanlara valilik sahip çıktı! 900 evsiz otelde misafir edildi

İstanbul’da yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk havadan etkilenecek 900 evsiz İstanbul Valiliği tarafından lüks otelde misafir edildi. Hava şartları düzelene kadar evsizler otelde kalacaklar.

İstanbul'da geçtiğimiz yıl yaşanan kar ve soğuk havada misafir edilen evsizlere İstanbul Valiliği bu yılda sahip çıktı. Kaymakamlıklar kanalıyla sokakta kalan vatandaşlar polies ve zabıta ekipleri tarafından toplandı. 900 evsiz İstanbul Valiliği tarafından Eminönü'ndeki lüks bir otelde temiz şartlar altında misafir edildi.

İstanbul valisi Ali Yerlikaya Sosyal Medya hesabından yaptığı çağrıda soğuk kış günü sokakta kalan vatandaşların 112 Acil Çağrının aranarak yetkililere bildirilmesini istedi. İstanbul Valisi Alı Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Şehrimizde yoğun kar yağışı ve soğuk havadan dolayı 900 evsiz sokakta kalan evsiz vatandaşımızı otellerde misafir ediyoruz. Soğuk hava etkisini sürdürüyor. Lütfen, sokakta kalan hemşehrilerimizi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bildirelim" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Telefondan çıkan yasak aşk: Karısının ihanetiyle şoka uğradı
SON DAKİKA HABERİ - Sağlık çalışanlarına ek gösterge düzenlemesi: Emekli maaşı ve maaşlarda artış yaşanacak
Mbappe derken PSG'de bir devir sona eriyor! Nasser Al-Khelaifi, yıldız futbolcunun üstünü çizdi
Son dakika: Ali Koç için bomba sözler "Provokasyon kokan hareketlerle tehdit etti"
Zelenskiy uzlaşma için tek şartını açıkladı
Son dakika: Fransız devleri, Fenerbahçeli yıldız için sıraya girdi! Sezon sonunda teklif yağacak
Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza!
Son dakika: Vali Yerlikaya A Haber ekranlarında duyurdu! İstanbul’da turuncu alarm!
SON DAKİKA: Enerji Bakanı Dönmez'den flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Gazın Türkiye üzerinden gönderilmesi görüşülüyor
Rus alıcılar rotayı Türkiye’ye çevirdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Sokakta kalanlara valilik sahip çıktı! 900 evsiz otelde misafir edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA