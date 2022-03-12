Sokakta kalanlara valilik sahip çıktı! 900 evsiz otelde misafir edildi

İstanbul'da geçtiğimiz yıl yaşanan kar ve soğuk havada misafir edilen evsizlere İstanbul Valiliği bu yılda sahip çıktı. Kaymakamlıklar kanalıyla sokakta kalan vatandaşlar polies ve zabıta ekipleri tarafından toplandı. 900 evsiz İstanbul Valiliği tarafından Eminönü'ndeki lüks bir otelde temiz şartlar altında misafir edildi.

İstanbul valisi Ali Yerlikaya Sosyal Medya hesabından yaptığı çağrıda soğuk kış günü sokakta kalan vatandaşların 112 Acil Çağrının aranarak yetkililere bildirilmesini istedi. İstanbul Valisi Alı Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Şehrimizde yoğun kar yağışı ve soğuk havadan dolayı 900 evsiz sokakta kalan evsiz vatandaşımızı otellerde misafir ediyoruz. Soğuk hava etkisini sürdürüyor. Lütfen, sokakta kalan hemşehrilerimizi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bildirelim" dedi.