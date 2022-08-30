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Giriş Tarihi: 31.8.2022

Sokakta karşılaştığı husumetlisini öldürdü

Sokakta karşılaştığı husumetlisini öldürdü
Adana'nın Seyhan ilçesinde 12 Ağustos gecesi evinden çıkan Deniz Kutlu (24), husumetlileri Burhan Can (28), Mehmet E. (23) ve kuzeni Ramazan E. (20) ile karşılaştı. 2021'de bir kavgada bacağından tabanca ile vurulan Mehmet E., olaya karıştığını iddia ettiği Kutlu ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Can, belinden çıkardığı tabancayla Kutlu'yu sırtından ve kolundan vurdu. Kutlu kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler kaçtı. Hastaneye kaldırılan Kutlu, kurtarılamadı. Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Can, sorgusunda, "Deniz'in bana borcu vardı, ödemeyince aramızda husumet başladı. Bana küfredince vurdum" dedi. Can tutuklanırken kuzenler Mehmet E. ile Ramazan E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA

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Sokakta karşılaştığı husumetlisini öldürdü
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