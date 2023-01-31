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Giriş Tarihi: 31.1.2023 13:54 Son Güncelleme: 31.1.2023 14:07

Sokakta karşılaştığı kardeşi ve kuzenine kurşun yağdırdı

Çorum’da 43 yaşındaki Ş.K, borç meselesi yüzünden kavgalı olduğu kardeşi ve kuzenini av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Sokakta karşılaştığı kardeşi ve kuzenine kurşun yağdırdı

Çorum Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi üzerinde aralarında borç meselesi yüzünden husumet bulunan Ş.K ile kardeşi Hasan K. (30) ve kuzen Kemal G. (33) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.K, kardeşi ve kuzenini av tüfeğiyle vurdu. Ş.K olaydan sonra kaçarken olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, firari ağabey Ş.K'yı arıyor.

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Sokakta karşılaştığı kardeşi ve kuzenine kurşun yağdırdı
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