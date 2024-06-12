Sokakta kurban kesene 4 bin 810 lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, umuma açık alanlarda kurban kesenlere ve atıklarını çevreye bırakanlara 4 bin 810 liralık cezai işlem uygulanacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kurban Bayramı süresince özellikle kurban satış ve kesim yerlerinde tedbirlerin artırılacağı belirtildi. Bunun yanı sıra bakanlık birimleri tarafından park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık alanlar ile kurban satış ve kesimine uygun olmayan yerlerde gerekli önlemleri almayanlar tespit edilerek 4 bin 810 liralık cezai işlem uygulanacak.