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Giriş Tarihi: 27.11.2022

Sokakta oynarken aracın altında kalan çocuk öldü

Sokakta oynarken aracın altında kalan çocuk öldü
İstanbul Arnavutköy'de evinin bulunduğu sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu 6 yaşındaki Abdülrezzak Şahabi'ye, ticari araçla seyir halinde olan S.E. çarptı. Aracın altında metrelerce sürüklenip ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Ardahan'da Hanak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Kürşat Kara (45) yönetimindeki otomobil, Orman mevkiinde şarampole devrildi. Kara, kazada hayatını kaybetti. Ağrı'nın Hamur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Uzman Çavuş Hüseyin Polat, hayatını kaybetti. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında polis memuru Ercan Sarı ve oğlu Yakup Efe Sarı yaşamını yitirdi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ise Fahri Çelik, Sultan Çelik ve Garibe Çelik hayatını kaybetti. Diyarbakır-Batman karayolunda bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 3'ü ağır 33 kişi yaralandı.

Mustafa KAYA-Hüseyin KAÇAR-Recep ÇIRIK-Ahmet AKKUŞ/SABAH

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Sokakta oynarken aracın altında kalan çocuk öldü
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