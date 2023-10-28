Sokakta oyun oynarken servis aracının altında kaldı

İstanbul'un Avcılar ilçesindeki Yeşilkent Mahallesi 105. Sokakta dün saat 17.30 sıralarında sokak üzerinde Cevdet Uçkun'un kullandığıservis aracı sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki Leylanur Doğan'a çarptı. Bir süre minibüsün altında sürüklenen Doğan olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KÜÇÜK ÇOCUĞUN YAKINLARI ŞOFÖRE SALDIRDI
Küçük kızın servis minibüsünün çarpmasının ardından küçük çocuğun yakınları servis şoförü Cevdet Uçkun'a saldırdı. Kalp krizi geçiren Uçkun hastaneye kaldırılırken, olay yerinde hayatını kaybeden Doğan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.