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Giriş Tarihi: 28.10.2023 10:45 Son Güncelleme: 28.10.2023 11:05

Sokakta oyun oynarken servis aracının altında kaldı

İstanbul Avcılar’da sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki Leylanur Doğan servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Küçük çocuğun yakınlarının saldırdığı servis şoförü kalp krizi geçirdi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sokakta oyun oynarken servis aracının altında kaldı

İstanbul'un Avcılar ilçesindeki Yeşilkent Mahallesi 105. Sokakta dün saat 17.30 sıralarında sokak üzerinde Cevdet Uçkun'un kullandığıservis aracı sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki Leylanur Doğan'a çarptı. Bir süre minibüsün altında sürüklenen Doğan olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN YAKINLARI ŞOFÖRE SALDIRDI

Küçük kızın servis minibüsünün çarpmasının ardından küçük çocuğun yakınları servis şoförü Cevdet Uçkun'a saldırdı. Kalp krizi geçiren Uçkun hastaneye kaldırılırken, olay yerinde hayatını kaybeden Doğan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Sokakta oyun oynarken servis aracının altında kaldı
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