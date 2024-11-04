Sokakta oyun oynayan çocuğa otomobil çarptı

Kaza, dün akşam saatlerinde Sultançiftliği Mahallesi 190. sokakta meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki Şehid Nesren'e park yerinden çıkan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen çocuğun kolunun kırıldığı öğrenildi.

Araç sürücüsü ise olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından çocuğu hastaneye kaldırdı. Kolunda 3 kırık olduğu belirlenen 7 yaşındaki çocuk ameliyata alındı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.