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Giriş Tarihi: 4.11.2024 16:51 Son Güncelleme: 4.11.2024 18:13

Sokakta oyun oynayan çocuğa otomobil çarptı

İstanbul Sultangazi’de sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki çocuğa park yerinden çıkan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen çocuk kolundaki kırıklarla kazayı ucuz atlattı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sokakta oyun oynayan çocuğa otomobil çarptı

Kaza, dün akşam saatlerinde Sultançiftliği Mahallesi 190. sokakta meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki Şehid Nesren'e park yerinden çıkan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen çocuğun kolunun kırıldığı öğrenildi.

Araç sürücüsü ise olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından çocuğu hastaneye kaldırdı. Kolunda 3 kırık olduğu belirlenen 7 yaşındaki çocuk ameliyata alındı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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Sokakta oyun oynayan çocuğa otomobil çarptı
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