Sokakta tartıştığı çiçekçiye kafa atıp öldürdü

Şişli'de 14 Şubat Sevgililer günü gece meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 25 yaşındaki Hamdi Can Elmas sokakta çiçek satıyordu. O sırada yanına Kadir S. geldi. İddiaya göre bir miktar alkollü olan Kadir S. ile çiçekçi arasında bir tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Kadir S. Hamdi Can Elmas'a kafa attı. Genç adam bir anda yere yığıldı. Bununla da yetinmeyen Kadir S. etraftaki çöp konteynerinden aldığı sopa ile defalarca yerde yatan gence vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Elmas'ı hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan genç hayatını kaybetti. Ekipler olay yerinden kaçan şüphelinin peşine düştü.

İLK KEZ GÖRDÜĞÜ ADAM ÖLDÜRDÜ

Şişli ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri hayatını kaybeden Can Elmas'ın eşinin ifadesinde başvurdu. Şüpheli şahıs olay yerine alkollü halde geldi eşimle aralarında tartışma çıktı. Ona vurup kaçtı dediği öğrenildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada şüpheli Kadir S. yakalanarak gözaltına alındı. 16 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Kadir S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak gözaltına alındı.

1 YILLIK EVLİYMİŞ

Bir yıl önce evlendiği öğrenilen Hamdi Can Elmas'ın cenazesi mahallesi Kuştepe'de kılınan namazın ardından toprağa verildi.