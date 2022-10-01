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Giriş Tarihi: 1.10.2022 00:35

Sokakta tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle vurdu

Karaman'da Selman Ü., tartıştığı kuzeni K.K. tarafından av tüfeği ile vuruldu. Selman Ü. hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan K.K. ise yakalandı.

DHA
Sokakta tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle vurdu

Olay, saat 22.15 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi 728 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Selman Ü. ile kuzeni K.K. sokakta konuştuğu sırada aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.K., av tüfeğiyle Selman Ü.'ye ateş açtı. Kasık bölgesinden yaralanan Selman Ü. kanlar içinde yığılırken, K.K. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Selman Ü., Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan K.K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Sokakta tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle vurdu
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