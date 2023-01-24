Sokakta tartıştığı solist arkadaşını tabancayla başından vurdu

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında çalışan Nurten İnan, saat 02:00 sıralarında işten çıkıp yürüyerek evine gitmeye başladı. Aynı mekandan çıkarak Nurten İnan'ı takip eden İzzet A. kendisiyle konuşmak istemeyen Nurten İnan'ı evinin önüne kadar takip etti. İkili arasında başlayan tartışmada İzzet A, belinden çıkardığı tabancayla Nurten İnan'ı başından vurdu. O sırada tartışma seslerini duyan kadının 17 yaşındaki kızı da evin önündeydi.

Silah seslerini duyan komşuları durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri ağır yaralı kadına olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, Polis, olay yerinden araçla kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.