Haberler Yaşam Haberleri Sokakta tartıştığı solist arkadaşını tabancayla başından vurdu
Giriş Tarihi: 24.1.2023 10:06 Son Güncelleme: 24.1.2023 10:41

Sokakta tartıştığı solist arkadaşını tabancayla başından vurdu

Bursa’da bir eğlence mekanında çalışan 41 yaşındaki Nurten İnan, sabaha karşı iş çıkışı yanına gelen İzzet A. ile sokakta tartıştı. Öfkelenen İzzet A, belinden çıkardığı tabancayla Nurten İnan’ı kızının gözü önünde başından vurup kaçtı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Sokakta tartıştığı solist arkadaşını tabancayla başından vurdu

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında çalışan Nurten İnan, saat 02:00 sıralarında işten çıkıp yürüyerek evine gitmeye başladı. Aynı mekandan çıkarak Nurten İnan'ı takip eden İzzet A. kendisiyle konuşmak istemeyen Nurten İnan'ı evinin önüne kadar takip etti. İkili arasında başlayan tartışmada İzzet A, belinden çıkardığı tabancayla Nurten İnan'ı başından vurdu. O sırada tartışma seslerini duyan kadının 17 yaşındaki kızı da evin önündeydi.

Silah seslerini duyan komşuları durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri ağır yaralı kadına olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, Polis, olay yerinden araçla kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki: NATO konusunda bizden destek yok!
CHP'li başkandan eski şoförüne kıyak! Belediye çalışanlarını canından bezdirdi
'Karne hediyesi et' çarpıtması! O anne de konuştu: Evimiz arabamız var, yoksul değiliz
Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu! İstanbul'da hangi metro hatları açılacak?
Habertürk'ten bilinçli algı operasyonu! 'Karne hediyesi et' yalanında anne tüm gerçeği açıkladı: Çocuğumun kulağına fısıldayıp söylettiler
EYT’liler önce e-devlet’e girmeli!
CHP’li Başkandan skandal paylaşım! Lozan Antlaşmasına aykırı ifadeler: Tepkiler gelince sildi
Aday olması artık zor
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den EYT açıklaması
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Sokakta tartıştığı solist arkadaşını tabancayla başından vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA