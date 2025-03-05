Sokakta vurulmuş bulunan genç adam hastanede öldü

Adana'da, sokakta tabancayla vurulmuş halde bulunan Alpay Bozkurt (30), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

HAREKETSİZ YATAN BİR KİŞİ

Olay, 4 Mart'ta saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.T. isimli kişi, evinden çıktığında sokakta hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumunu kontrol etmek istedi. Sokakta hareketsiz yatan kişinin vücudunun çeşitli yerlerinden vurulmuş olduğunu fark eden M.T., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KATİL ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, isminin Alpay Bozkurt olduğu belirlenen kişinin kasığından, karnından ve kolundan tabancayla vurulduğunu tespit etti. Yaralı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Alpay Bozkurt'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, katil zanlısı veya zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.