Sokakta yaşayanlar beklenen kar ve soğuktan endişeli

İstanbul'da beklenen kar yağışı ve soğuk havalar evsizleri barınma ve sıcak yemek beklentisine soktu. Son yıllarda sokakta donarak ölme vakalarının önüne geçmek amacıyla İstanbul Valiliği tarafından 39 ilçede başlatılan "Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim" çalışmasında 226 evsiz vatandaş otele yerleştirilip misafir edilirken bu yılda Yoğun Kar yağışı dondurucu soğuk beklentisi ile evsizler aynı uygulamanın devam ettirilmesini istediler.

Kış mevsimi nedeniyle Çatalca ve Silivruden kar yağışı giriş yaparken Pazartesi ve Salı günü hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düşmesinin beklendiği orktamda gözler sokakta kalan evsizlere çevrildi. İki yıldır İstanbul Valiliği tarafından sokakta yaşayan vatandaşların olumsuz hava şartlarından korunması için vali Ali Yerlikaya'nın talimatıyla kaymakamlıklar ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla "Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim" çalışması hayata geçirilmiş ve bir çok evsiz lüks otellerde sıcak yuva ortamına kavuşturulmuştu.



İstanbul Valililği tarafından yapılan açıklamada, ise "Salgınının en temel risk unsuru olan toplumsal alanlarda, bulaşıcılığı önlemeye yönelik tedbirler çerçevesinde Valiliğimiz ve bağlı kurum/kuruluşların iş birliği ile yapılan çalışma kapsamında 39 ilçemizde 226 evsiz/mekansız vatandaşlar kaymakamlıklarımızın anlaşma yaptığı otellerde tek kişilik odalarda misafir edildi. Evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız, lütfen en yakın polis/jandarma karakoluna bildirin, misafir edelim. Karakollara bildirilen vatandaşların, anlaşmalı otellerde tek kişilik odalara yerleştirildi, PCR testi yapıldığı, temizlik, giyim, yemek, barınma ve benzeri ihtiyaçlarının karşılandığı, gerekli durumlarda uzmanlar tarafından psikolojik destek hizmeti verildi" denildi.



İstanbul Valiliğinin kar yağışı açıklamasının ardından bu yılda sokakta kalan evsizler aynı uygulamanın devam ettirilmesini istediler. Beyoğlu Taksim alt geçidinde bir bavulu ile kalan Mikail Kapu, "Ben elektrik tesisatçılığı yapıyordum. Kahramanmaraş'ta rahatsızlık geçirdikten sonra Psikolojik engelli olarak 2018 yılından bu yana imza yetkim olmadığı için abimin vesayeti altındayım. İstanbul'a geldim fakat çalışamadığım ve para kazanamadığım için bir çatı altında kalamıyorum. İki yıl önce Büyükşehir belediyesi bizi toplayıp Esenyurtta Kıraç'ta boş bir fabrikaya doldurdu. 467 kişi kalıyorduk. İnsanlar yemek için izdiham yaratıyorlardı. İnsanların eşyaları kayboluyordu. Geçen yıl Kasımpaşa'da bir otelde kaldım bavulum ve eşyalarım çalındı. Valiliğin tek kişilik odalar tahsis ettiğini duydum. İnşallah bu kış bizi oraya alırlar" dedi.



Taksim Gezi Parkında bir yıldır ağaç altında kalan evsiz A. Haktanır ise , "Ben yıllardır sokaktayım. Parklar benim evim oldu. Gezi parkında bir ağacın altında yatıp kalkıyorum. Yağmur ve karla birlikte soğuk olunca kalın giyip ısınmaya çalışıyorum. Ben yaz kış 12 ay boyunca sokaktayım. Kimse gelip seni şuraya yerleştireyim demedi"dedi.