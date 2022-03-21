Haberler Yaşam Haberleri Sokakta yürürken kalbinden bıçaklandı
Giriş Tarihi: 22.3.2022

Sokakta yürürken kalbinden bıçaklandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sokakta yürürken kalbinden bıçaklandı
İstanbul Ümraniye'de, sokakta yürürken bıçaklanan 21 yaşındaki Batuhan Kurt, hayatını kaybetti. Atatürk Mahallesi Halitbey Sokak'ta, 19 Mart Cumartesi günü bir kişi tarafından bıçaklanan Batuhan Kurt, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Sokakta yürüyen Batuhan Kurt'un karşıdan gelen ve siyah kapüşonlu mont giyen 1 şüpheli tarafından yolun kenarına çekildiği, ardından bıçaklanması sonucu yere düşen Kurt'un ayağa kalkarak koşması görüntülerle tespit edildi. Güvenlik kameralarından kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Kur Korumalı TL Mevduat sistemi için yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Soylu, Hakkari'de 52.5 kilo patlayıcı ile yakalanan polisle ilgili konuştu: Hedefi İstanbul'du
Görüntüler gerçeği gözler önüne sermişti: Muğla'daki darp olayında yeni gelişme!
FETÖ'nün sağlık sektörü üzerinden yeni KAOS PLANI deşifre oldu! İşte "doktora şiddet" kumpası
Son dakika: Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüşecek
Son dakika haberleri: 21 Mart koronavirüs verileri açıklandı
Avrupa'da gıda krizi: Belçika'da raflar boşaldı!
CHP'de Selahattin Demirtaş'ı 'aklama' yarışı! CHP'li Faik Öztrak, Tuncay Özkan'a arka çıktı
İYİ Parti’de istifa depremi! Millet İttifakı’nı sert sözlerle eleştirdi
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Rusya-Ukrayna müzakereleri açıklaması: Türkiye'nin açtığı diplomatik hat herkese umut oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Sokakta yürürken kalbinden bıçaklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA