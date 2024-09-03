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Giriş Tarihi: 3.9.2024 10:21 Son Güncelleme: 3.9.2024 10:23

Sokakta yürürken silahlı saldırıda öldü

Adana'da sokakta yürüdüğü sırada yanına yaklaşan motosikletli iki kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Erol Kavak (43), hayatını kaybetti. Polis, katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Sokakta yürürken silahlı saldırıda öldü

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Erol Kavak, motosiklet ile yanına yaklaşan kimliği belirsiz iki kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan Kavak kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise motosiklet ile olay yerinden kaçtı.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Ağır yaralanan Kavak, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kavak, tüm doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Erol Kavak'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Sokakta yürürken silahlı saldırıda öldü
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