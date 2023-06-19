Sokakta yürürken silahlı saldırıda öldürüldü

Bursa'nın Osmangazi İlçesi Kuruçeşme Mahallesi Dikçeşme Sokakta yürüyen Arif Akcan, o sırada sokağa otomobille girdikleri belirlenen saldırganların silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Arif Akcan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Akcan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bursa Emniyeti, saldırıyı gerçekleştiren kişileri ve saldırıda kullanılan otomobili bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.