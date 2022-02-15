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Giriş Tarihi: 15.2.2022 12:59 Son Güncelleme: 15.2.2022 13:07

Sokakta yürüyen kadına iğrenç saldırı! "Ağzını kapatıp yerlerde sürükledi"

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Sokakta yürüyen kadına iğrenç saldırı! Ağzını kapatıp yerlerde sürükledi

Eskişehir'de halkın huzurunu kaçıran bir olay yaşandı. 26 yaşındaki Ş.T., Aytaç Caddesi üzerindeki evine girdiği sırada kendisi dakikalarca takip bir adamın cinsel saldırısına uğradı. Ağzı kapatılarak garaj boşluğuna sürüklenen kadın, çevredekilerin yardımıyla sapığın elinden kurtuldu. Kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, Ş.T.'nin ev arkadaşı ise dehşet anlarını anlattı: Evinin önünde tecavüz girişimine maruz kaldı, sokağa çıkamayacak hale geldi. Psikolojik tedavi alacak. Ona buna yaşatan adamın hakettiği cezayı almasını istiyoruz!

Olay Tepebaşı'nda 13 Şubat gecesi meydana geldi. 26 yaşındaki Ş.T., arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra eğlence mekanından çıkıp Aytaç Caddesi üzerindeki evine doğru yola çıktı. Genç kadın, evinin önüne geldiği sırada arkasından kendisini takip eden bir adamın saldırısına uğradı. Saldırgan, ağzını kapattığı kadını apartmanın yanında yer alan garaj boşluğuna sürükledi. Montundan sürüklenen kadın, kendisine cinsel saldırı girişiminde bulunan adamın elinden montunu çıkararak kurtuldu. Çığlık atarak yardım isteyen Ş.T.'nin imdadına ise yolda yürüyen bir vatandaş yetişti. Mahalle sakinleri tarafından fark edilen sapık kaçarak olay yerinden uzaklaşırken, genç kadın ise yaşadığı şoku atlatır atlatmaz soluğu polis merkezinde aldı.

24 SAAT İÇİNDE YAKALANDI

Ş.T.'nin ihbarının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını izlemeye aldı. Kimliğini tespit ettiği 39 yaşındaki şüpheli T.Ö.'yü adım adım takip eden Eskişehir Polisi, izini yakaladığı T.Ö.'yü saatler içerisinde gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de sokakta yürüyen kadına iğrenç saldırı kamerada! 'Ağzını kapatıp yerlerde sürükledi'

ARKADAŞI DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Cinsel saldırıya uğrayan kadının ev arkadaşı Büşra K., Ş.T.'nin yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ş.T., mekandan çıkıp evinin önüne geldiğinde tecavüz girişimine maruz kaldı. Güvenlik kameralarını izledik, onu mekandan evine kadar takip etmiş. Eve gireceği sırada da etrafı kolaçan edip saldırmış. Ağzını kapatıp, yerlerde sürüklemiş. Apartmanın yanındaki garaj boşluğuna götürmüş. O sırada Ş.T. montunu çıkarıp adamın elinden kaçmayı başarıyor. Çığlık atıp yardım istiyor, yoldan geçen bir vatandaş yardımcı oluyor. Sapığa yumruk atıp uzaklaştırıyor.

SOKAĞA ÇIKAMIYOR

Arkadaşının yaşadıkları yüzünden kötü bir sürece girdiğini belirten Büşra K. "Ş.T. şu an sokağa çıkacak durumda bile değil. Saldırgan hemen yakalanmış, bunu öğrenince biraz rahatladı ama yine de psikolojik tedavi alacak. Olayı duyan kimsenin huzuru kalmadı. Bir kadın evinin önünde tecavüz girişimine uğradı. Bu adam hakettiği cezayı almalı" ifadelerini kullandı.

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Sokakta yürüyen kadına iğrenç saldırı! "Ağzını kapatıp yerlerde sürükledi"
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