Sokaktaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Olay, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Mahmoud Rahmani, sokak ortasında E.C. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.C., cebinden çıkardığı bıçakla Rahmani'ye saldırdı. Sırtından, göğsünden ve bacağından bıçaklanan Mahmoud Rahmani, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Rahmani'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Şüpheli E.C. ise kaçmak istediği sırada bölgeye gelen polis ekibi tarafından yakalandı. Gözaltında bulunan cinayet şüphelisinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.