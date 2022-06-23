Sokaktaki tartışma cinayetle sonuçlandı

Kasımpaşa'da alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişi, 42 yaşındaki Hakan Yarımay'ı sokak ortasında kurşunlayarak öldürdü. Olay, Camiikebir Mahallesi'nde geçtiğimiz pazartesi günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Berk Emir Ö. (22) arkadaşıyla birlikte gezinirken bir işyerinin önünde otururken karşılaştığı Hakan Yarımay (42) ile tartışmaya başladı. Yarımay, alacak verecek konusunda tartıştığı Berk Emir Ö. ile yanındaki arkadaşını yanından kovarak uzaklaştırdı. Arkalarından bir süre giden Yarımay, daha sonra önünde oturduğu işyerine dönerek tekrar beklemeye başladı. Bu sırada silah alarak geri gelen Berk Emir Ö., Hakan Yarımay'a arkasından 3 el ateş edip kaçtı. Topuk, kalça ve böbreğinden yaralanan Yarımay, kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganın Berk Emir Ö. olduğunu tespit etti. Polis, katil zanlısı ile ile birlikte 6 şüpheliyi gözaltına aldı.