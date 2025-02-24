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Giriş Tarihi: 24.2.2025 14:58 Son Güncelleme: 24.2.2025 15:14

Sokaktan geçen vatandaşın çatırtı sesleri duyması üzerine 4 katlı bina tahliye edildi

İstanbul Pendik’te yoldan geçen bir kişinin çatırtı sesleri duyduğu 4 katlı bina yıkılma intimali üzerine tahliye edildi. Binada hasar olup olmadığı alınacak karot örneğinden sonra ortaya çıkacak.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sokaktan geçen vatandaşın çatırtı sesleri duyması üzerine 4 katlı bina tahliye edildi

Pendik Esenyalı Mahallesi'nde yoldan geçen bir kişinin 4 katlı binadan ses geldiğini söylemesi üzerine ekiplere haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri 4 katlı binada yaşayanları tahliye etti. Binanın bulunduğu sokakta güvenlik önlemi alındı. AFAD ve itfaiye ekipleri incelemelerin ardından olay yerinden ayrıldı.

BİNADAN KAROT ALINACAK

Binada kiracı olarak oturan Arif Yılmaz, "İhbar varmış çatırtı sesleri var. Biz içinde oturuyouz duymadık. Kimin ihbar ettiğini bilmiyorum. Binada içeride herhangi bir çatlak da yok. Dışarıdan bakıldığında bina eski bina 40 senelik. Sabah 09.00 - 09.30 gibi tahliye edildi bina. Eşim komşudaydı oğlum işte herhangi bi şey yok bekliyoruz" dedi.

Binada inceleme yapan ekipler daha sonra olay yerinden ayrılırken sorunun tespit edilebilmesi için 4 katlı binadan karot alınacağı da öğrenildi.

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Sokaktan geçen vatandaşın çatırtı sesleri duyması üzerine 4 katlı bina tahliye edildi
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