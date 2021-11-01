DAVACI KOCADAN FLAŞ İDDİA "EŞİM BANA ESKORT AYARLADI"

Tam kusurlu olduğu iddia edilen Sultan A.'ya karşı 1 milyon TL maddi, 1 milyon TL manevi tazminat istemi ile açılan davada ilginç bir iddia da yer alıyor. Osman A., dilekçesinde "Eşimin beni neden kendisinden uzaklaştırmak istediğini o mesajları gördükten sonra anladım. Bir gün eşim bana 'Seni istemiyorum. Seni sevmiyorum. İstersen başka kadınlarla olabilirsin. Dışarıda istediğini yapabilirsin' diyerek 'Azra' takma adı kullanan bir kadının numarasını verdi" iddiasında bulundu. Osman A., eşinin geçen yıl kürtajla çocuk aldırdığını da belirterek "Bu çocuğun da bana ait olduğu şüpheli" dedi. - Hürriyet