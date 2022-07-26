Söke yangın son durum 26 Temmuz: Müdahale sürüyor! Aydın orman yangını son durum ne, söndürüldü mü?

Aydın Söke orman yangını son dakika haberleri ile takip edilmeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde başlayan yangına müdahale bugün de devam ediyor. Aydın orman yangını ekipleri hemen bölgeye sevk edildi ancak rüzgarlı hava durumu yangını kontrol altına almayı zorlaştırıyor. Aydın Söke orman yangını canlı yayın ile de takip ediliyor. Peki, Aydın Söke orman yangını son durum ne, söndürüldü mü?
SON DAKİKA: EKİPLERİN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR!
Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda çıkan yangın devam ediyor.
Yangına hava araçlarının yanı sıra karadan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
AYDIN VALİSİ HÜSEYİN AKSOY, YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Vali Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında ilk etapta yapılan incelemelere göre, 50 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle yangının kontrol alınmasında güçlük çekildiğini aktaran Aksoy, "Şu anda tahminen 50 hektarlık bir alanın zarar gördüğü değerlendiriliyor. Yangını kontrol altına alabilmiş değiliz. Gece görüşlü 3 helikopterin de hazırlıkları yapılıyor. Kısa bir süre sonra onlar da yangına müdahale edecekler. Temennimiz yangını kontrol altına almak ve zarar gören alanları yeniden yeşillendirmek, yeniden ormanlık vasfına kazandırmaktır." ifadesini kullandı.
Yamaç Mahallesi'nde de tedbir amaçlı insan ve hayvan tahliyesinin yapılması için araçların bekletildiğini belirten Aksoy, şöyle devam etti:
"Yangın şu an için bu bölgede risk oluşturmuyor ancak rüzgar farklılaşır, ani şiddetli rüzgar çıkabilirse tedbir olarak arkadaşlarımız burada süreci takip edecek. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden almış olduğumuz bilgi, gecenin ilerleyen saatlerinde rüzgarın bir miktar daha azalacağı, sabah saatlerinde de daha stabil olacağı yönünde. Temennimiz de o süreç içerisinde tamamen yangını kontrol altına alabilmek."