Söke yangını 15 saatte kontrol altına alındı

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER GÖREV YAPTI

Bölgede etkili olan aşırı rüzgar sebebiyle ekipler, yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf etti. Havanın kararmasıyla birlikte 5 gece görüşlü yangın söndürme helikopterinin planlaması yapıldı. Akşam saatlerinde karadan söndürme çalışmalarına 56 arazöz ve su tankeri, 7 dozer 540 personel katıldı. Ayrıca yangın bölgesinde AFAD, emniyet, jandarma, sağlık personeli, belediye itfaiye ekipleri ve vatandaşlarda görev aldı.