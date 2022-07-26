Söke yangını 15 saatte kontrol altına alındı

Aydın'ın Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 25 Temmuz saat 18.07'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yangın bölgesine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlık ekipler sevk edildi. Yangına, 10 helikopter 6 uçak, 35 arazöz, 15 su tankeri ve 5 dozerle müdahale edilmeye başlandı.
GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER GÖREV YAPTI
Bölgede etkili olan aşırı rüzgar sebebiyle ekipler, yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf etti. Havanın kararmasıyla birlikte 5 gece görüşlü yangın söndürme helikopterinin planlaması yapıldı. Akşam saatlerinde karadan söndürme çalışmalarına 56 arazöz ve su tankeri, 7 dozer 540 personel katıldı. Ayrıca yangın bölgesinde AFAD, emniyet, jandarma, sağlık personeli, belediye itfaiye ekipleri ve vatandaşlarda görev aldı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Günün ağarmasıyla birlikle havadan ve karada yoğun müdahale başladı. 11 uçak, 18 helikopter ve yer ekipleri yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf etti. Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını, 15 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yaklaşık 60 hektarlık alan küle döndü.