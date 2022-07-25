Haberler Yaşam Haberleri Söke’de orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı! Tüm imkanlar seferber edildi
Giriş Tarihi: 25.7.2022 21:59 Son Güncelleme: 25.7.2022 22:00

Söke’de orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı! Tüm imkanlar seferber edildi

Aydın Söke’de ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edildi. Havanın kararmasıyla 5 gece görüşlü yangın söndürme helikopterinin planlaması yapıldı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Söke’de orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı! Tüm imkanlar seferber edildi

Aydın'ın Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda sat 18.14'te henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yangın bölgesine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlık ekipler sevk edildi. Yangına, 10 helikopter 6 uçak, 35 arazöz, 15 su tankeri ve 5 dozerle müdahale edilmeye başlandı.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER GÖREV BAŞINDA

Bölgede etkili olan aşırı rüzgar sebebiyle ekipler, yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf etti. Havanın kararmasıyla birlikte 5 gece görüşlü yangın söndürme helikopterinin planlaması yapıldı. Akşam saatlerinde karadan söndürme çalışmalarına 56 arazöz ve su tankeri, 7 dozer 540 personel katıldı. Ayrıca yangın bölgesinde AFAD, emniyet, jandarma, sağlık personeli, belediye itfaiye ekipleri ve vatandaşlarda görev aldı.

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Söke’de orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı! Tüm imkanlar seferber edildi
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