Söke’de orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı! Tüm imkanlar seferber edildi

Aydın'ın Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda sat 18.14'te henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yangın bölgesine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlık ekipler sevk edildi. Yangına, 10 helikopter 6 uçak, 35 arazöz, 15 su tankeri ve 5 dozerle müdahale edilmeye başlandı.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER GÖREV BAŞINDA

Bölgede etkili olan aşırı rüzgar sebebiyle ekipler, yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf etti. Havanın kararmasıyla birlikte 5 gece görüşlü yangın söndürme helikopterinin planlaması yapıldı. Akşam saatlerinde karadan söndürme çalışmalarına 56 arazöz ve su tankeri, 7 dozer 540 personel katıldı. Ayrıca yangın bölgesinde AFAD, emniyet, jandarma, sağlık personeli, belediye itfaiye ekipleri ve vatandaşlarda görev aldı.