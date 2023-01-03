Haberler Yaşam Haberleri Söke'deki vinç kazasına 4 tutuklama
Giriş Tarihi: 3.1.2023 22:09

Söke'deki vinç kazasına 4 tutuklama

Aydın'ın Söke ilçesindeki fabrika inşaatında vincin kırılan bomunun çatıya düşmesi sonucu işçilerden Erol Erben'in hayatını kaybettiği, Erol Aras'ın da yaralandığı kazada gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı

DHA
Söke’deki vinç kazasına 4 tutuklama

Olay, dün sabah saatlerinde Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın inşaatında meydana geldi. İş malzemesi taşıyan vincin bomu kırılıp, çatıya düştü. Bu sırada çatının çökmesi ile çalışan işçilerden Erol Erben ve Erol Aras, zemine düştü. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Erol Erben'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çağrılan ambulansla Söke Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erol Aras ise tedaviye alındı. Jandarma olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına alındı. Tedavisi süren Aras'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

VİNÇ OPERATÖRÜ İLE BİRLİKTE 4 TUTUKLAMA

Olayın ardından vinç operatörü Mehmet Çalışkan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i jandarmadaki ifadesinin ardından dün serbest bırakıldı. Diğer 6 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden vinç operatörü Mehmet Çalışkan, görevlilerden Mustafa Bayındır, Murat Şimşek ve Serdar Künhan ise tutuklandı. Diğer şüpheli Faruk D. ise adli kontrolle serbest kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

500 bin sözleşmeli kadroya geçti! Başkan Erdoğan açıkladı: İşte yeni hakları
Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne fırına sığındı! Şoförü kaçtı Diagne kaldı!
SON DAKİKA | MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'adaylık' çağrısı! Çık açıkla
Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'den 'Özerklik' itirafı!
Yalı müraisi
SON DAKİKA: Orta gelirliye konut kampanyası için tarih belli oldu! İki Bakan detayları açıklayacak
Baykal fotoğrafının sırrı
Müthiş takasta düğümü Türkiye’nin duruşu çözdü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberi: Fenerbahçe, geriden gelerek Antalyaspor maçında öne geçti!
ARKADAŞINA GÖNDER
Söke'deki vinç kazasına 4 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA