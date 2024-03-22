Sol şeritte kaza raporu hazırlayanlara 3 araç çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Çiğli ilçesi Anadolu Caddesi Santral Durağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde aynı istikamette seyir halinde olan A.K. (31) yönetimindeki otomobil ile E.C.İ. (27) yönetimindeki otomobil, sol şeritte maddi hasarlı kaza yaptı. Sürücüler ve otomobillerde bulunanlar, kaza raporu tutmak için araçlarından indi.

Olay yerinden geçen otomobilde bulunan Taşdelen (31) ve Turan Taşdelen (58) ile elektrikli scooter sürücüsü A.B.S. de kazazedelere yardım için durdu. Bu sırada arkalarından hızla gelen A.E. yönetimindeki otomobil, kaza nedeniyle caddenin sol şeridinde bulunanların arasına daldı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Can pazarının yaşandığı kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olası başka kaza yaşanmaması için çevre güvenliğini sağlayıp, trafik akışını yönlendirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ise maddi hasarlı kaza için yardıma gelen İsmail Taşdelen ile Turan Taşdelen'in yaşamını yitirdiği, A.K. (31), M.Ü. (22), G.Ü. (25), A.A., T.Ç., A.B.S. ve A.E.'nın yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. İsmail Taşdelen ve Turan Taşdelen'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor