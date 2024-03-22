Sol şeritte kaza raporu yazarken öldüler

İzmir'in Çiğli ilçesinde önceki gece Eren Cem İşcan'ın kullandığı otomobille Aykut Karakaya'nın kullandığı otomobil, saat 22.00 sıralarında, Anadolu Caddesi'nde sol şeritte hasarlı trafik kazasına karıştı. Sürücüler ve otomobillerde bulunanlardan bazıları, rapor tutmak için araçlarından indi. Bu sırada kazayı haber alan Karakaya'nın kayınpederi Turan Taşdelen (58) ve kayınbiraderi İsmail Taşdelen'de (31), yardım etmek için olay yerine geldi.Kalabalık gurup kaza raporu yazdığı sırada ise aşırı hızlı olduğu ileri sürülen Erkan Er'in kullandığı otomobil, aralarına daldı. Ardından Tuğçe Çavuş'un kullandığı otomobilde, başka bir otomobile çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada, yardım için gelen İsmail Taşdelen ve babası Turan Taşdelen ölürken, Aykut Karakaya (31), Erkan E., Gözde Ü. (25), Melisa Ü. (22), Tuğçe Ç., Arzu A. ve Ahmet Bertan S. de yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılıp tedaviye alınırken, Ahmet Bertan S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.