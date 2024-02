"Solan umudumu devletim yeşertti"... Depremzede Aysel abla, SABAH'ı "evinde" ağırladı

İskenderun'daki Üsküdar Konteyner Kent'te yaklaşık 500 aile yaşıyor. 78 bin metrekarelik alanda 500 adet konteynerlik yaşam alanı var. Çocuk oyun alanları, kreş ve sağlık ocağı, çamaşırhane, kütüphane, yemekhane, otopark ve spor aletlerinin yer aldığı konteyner kentin sokaklarında dolaşırken Aysel Karakuş (63) ile selamlaşıyoruz. Gözünden engelli eşi ve bir yetim torunuyla geçici konutta kalan Aysel Hanım, hemen 'evim' dediği 157 numaralı konteynere davet ediyor.

İlk olarak "Aileden vefat eden var mı?" diye sorunca Aysel Hanım, akrabalarından 9 kişinin depremde yaşamını yitirdiğini söylüyor ve ekliyor: "İskenderun'un Barıştepe Mahallesi'ndeki müstakil evimizde deprem anında kendimi dışarı attım ama eşim ve torunum enkaz altında kaldı. Ben çıkar çıkmaz duvarları üzerlerine çöktü. Onları ben çıkardım. Görümcemin kızı, üç kızı, gelin ve 4 yeğen depremde hayatını kaybetti. 7 gün sonra cenazelerini çıkardık. İskenderun İnönü İlkokulu'nun arka tarafında çadır kentte kalıyorduk, 4 ay kaldık. Sonra Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM sayesinde konteyner kente geldik. Allah'a şükürler olsun burada 9 aydır rahatız."

BÜYÜK ACILARA RAĞMEN DEVLET DESTEĞİYLE UMUDU DİPDİRİ

Sohbette konu deprem travmasından açılıyor. Aysel Hanım, depremin travmasından nasıl kurtulduğundan ve umudunu nasıl kazandığından söz ediyor. Aysel Hanım, "Allah'a şükür. devletimiz her tür ihtiyacımızı karşıladı. Yemeğimizi buradan alıyoruz, yemekhane var. Arıtma suyumuz var. Sağlık ocağında sağlık ihtiyaçlarımız karşılanıyor. KADEM'in burada bulunan destek merkezinden psikolog destek de gördük. O desteği görmeseydim, çok kötüydüm. Her gün merkeze gidiyorum, evde sıkıntı duyduğum zaman hemen gidiyorum. Atölyelere katılıyorum ve ferahlıyorum. Ondan sonra el işi ve örgü günleri başladı. Deprem psikolojisini üzerimizden attık. Psikolog destek gördük. Çoğu gitti, azı kaldı. İnşallah o azı da atarsak Rabbim eski mutlu günleri nasip etsin. Rabbim bir daha o günleri yaşatmasın. O afeti bizlerden uzak eylesin" diyor.

"KAFAMIZI ARTIK YASTIĞA RAHAT KOYUYORUZ"

Deprem travmasından kurtulmasında ve umudunu yeniden kazanmasında yaklaşık bir yıldır süren devlet desteğinin büyük rol oynadığından söz eden Aysel Hanım ile bir süre sonra kentte bulunan kütüphanedeki el işleri sergisinin yolunu tutuyoruz.

O gururla kendisinin ördüğü örgülerin de sergilendiğini ifade ediyor ve konteyner kentte çeşitli aktiviteler yapılmasından memnun olduğunu ve sosyalleştiklerini söylüyor. Aysel Hanım son söz olarak şunları ifade ediyor: "Solan umudumuzu devletim yeşertti. Türkiye buraya aktı. Her şeyimizi karşılıyorlar. Fazlası var, eksiği yok. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den de Allah razı olsun. Her imkânı sundu bize. Tayyip babamızın ve Sümeyye kızımızın sayesinde rahatız. Onların hakkını ödeyemeyiz, her imkânı tanıdılar. Bize her ihtiyacımızı verdiler. Kafamızı artık yastığa rahat koyuyoruz. İlk aylarda çadırda kalıyorduk, huzurumuz yoktu. Eğer onlar olmasaydı, biz bu seviyeye gelemez ve belki de konteynere kavuşamazdık."