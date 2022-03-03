Solingen’den Bağlar’a kardeşlik köprüsü

Bağlar'ı 3 yılda Türkiye'de ve Avrupa'da hizmetlerle konuşulan bir bölge haline getirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Beyoğlu,"Ülkemize aşkla hizmet eden Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sizlerin duası ve motivasyonuyla hep beraber nice güzel hizmetlere imza atmaya devam edeceğiz." İfadelerini kullandı

KALABALIK BİR HEYETLE BAĞLAR'A ÇIKARMA YAPTILAR

Avrupa'daki Türklerin etkin kuruluşu olan Avrupa Türk Demokratları Birliği (UID) Almanya Şube Başkanı Cemal Ayıboğan ve beraberindeki kalabalık heyet, AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret ederek ilçeye yapılan hizmetler nedeniyle teşekkür etti, Bağlar'ın sosyal ve ekonomik gelişimine yön verecek projeler için fikir birliği sağlanarak önemli adımlar atıldı. "Ren'den Dicle'ye ve Bağlar'a Kardeşlik Köprüsü" parolasıyla hayata geçirilecek projeler için iki taraf arasında komisyon kurularak görüşmeler yapılacak, ardında da çalışmalara hız verilecek.

Bağlar Belediyesi'nin son dönemlerdeki hizmetlerini ve Bağlar'daki değişimi ilgiyle takip ettiklerini belirten Avrupa Türk Demokratları Birliği (UID) Almanya Solingen Şubesi Cemal Ayıboğan, son iki yılda Bağlar'da bazı sosyal ve ekonomik destek amaçlı çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi. Ayıboğan," Ren Nehri'nden Dicle Nehri'ne ve Bağlar'a kardeşlik köprüsü kurmak istiyoruz. Bu amaçla çalışmalar yapıyoruz. Son iki yılda Bağlar halkına yönelik destek çalışmalarımız oldu. Bağlar'daki değişimi kendi gözlerimizle gördük. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyoruz. Yurt dışındaki insanların buralara gelerek buradaki güzellikleri görmesini istiyoruz. Bizimle beraber gelen arkadaşlar artık Bağlar'ın birer elçisi olacak. Sizlerle beraber güzel projeleri hayata geçirmek istiyoruz." dedi.

"DİYARBAKIR VE BÖLGE, CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE TERÖR BELASINDAN ARINDI"

"Sizler bizim yurt dışındaki gururlarımızsınız" sözleriyle konuklarını karşılayan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük bir değişim yaşadığını, bunun son üç yılda yapılan hizmetlerle Diyarbakır'ın kalbi Bağlar'a da yansıdığını kaydetti. Beyoğlu,şöyle devam etti ;" Diyarbakır'ımız, televizyonlarda gördüğünüz kötü izlenimlerden ibaret değil. Burada Kur'anı Kerim'de ismi geçen peygamberlerin makamları var. Yüzlerce sahabenin meftun olduğu ,evliyalar diyarı, ilim merkezi ve medeniyetlerin kesişme noktasıdır. Hep diyorum, bugüne kadar bu halkı kazanamadıysak suçu halkta değil, biz siyasetçilerde arayacağız. Demek ki bir şeyleri eksik yapmışız. Diyarbakır'ımızda bugün huzur var. Halkımız devletini,milletini ve bayrağını seven bir halktır. Halkımız sayın cumhurbaşkanımızı seviyor. Rahmetli Erbakan hocanın tabiriyle 1970'li yıllarda siyonizmin Türkiye'yi istikrarsızlaştırma projesiyle terör belası musallat edildi. Ama hamd olsun bizi yıkamadılar. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hem kalkınma hamlesi gerçekleştirdik, hem terör belasını bertaraf ettik. Maneviyatı ve feraseti yüksek bir liderimiz olduğu için şanslıyız. Yeni ve umut veren bir gençlik yetişiyor. Allah'ın izniyle önümüzdeki süreç çok daha güzel olacak."

"BAĞLAR HİZMETLERLE KONUŞULUR HALE GELDİ"

Üç yılda Bağlar'ı hizmetlerle konuşulur bir hale getirdiklerini anlatan Beyoğlu,"Bizden önce Bağlar'da nasıl bir tablonun hakim olduğu ortada. Hizmetlerimiz halkımız tarafından fark ediliyor. Bağlar'ın her karışına hizmet götürdük, yaşanılabilir ve aynı zamanda model bir ilçe haline getirdik. Üç yılda 250 bin metre kare yeni yeşil alan kazandırdık. Karacadağ'ımızdan çıkan bazalt taşını asfalta dönüştürüp ilçemizde yolu olmayan yer bırakmadık, taşlardan temizleyerek tarıma kazandırdık. Sosyal belediyecilikte tarih yazıyoruz. Gönlümüzü, kapımızı ve imkanlarımızı sonuna kadar halkımıza açık tutuyoruz. Gönül,sosyal ve hizmet belediyeciliğinde bir fark oluştu. Daha önce olumsuzluklarla gündeme gelen Bağlar'ı halkımızın teveccühü ve sağduyusu ile uluslararası arenada güzelliklerle konuşulan bir yer haline getirdik. Ziyaretiniz ve sözleriniz bizi ziyadesiyle mutlu etti, daha çok çalışmak için motivasyonumuzu artırdı. Her türlü projelerde yanınızda olacağız. Köprü görevi göreceğiz. Makamlar gelip geçer, belediye başkanları hizmetkar olmalıdır." şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Avrupa Türk Demokratları Birliği (UID) Almanya Solingen Şubesi yönetimi, Bağlar'a yapılan hizmetler ve evlat nöbetindeki ailelerin mücadelesine verdiği destek nedeniyle Başkan Beyoğlu'na plaket takdim ederken, Avrupa Türk Demokratları Birliği (UID) Almanya Solingen Şubesi Kadın Kolları yönetimi de kendi hazırladıkları hediyeyi Başkan Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu'na verdi.