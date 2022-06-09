SOLOTÜRK’ten nefes kesen gösteri! Dosta güven düşmana korku saldı

Şehrin kıyı kesimleri ve Rumeli İskelesi üzerinde uçuş yapan Pilot Binbaşı Emre Mert ve Pilot Binbaşı Murat Bakırcı yaptıkları akrobatik hareketler ile izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

SOLOTÜRK’ten nefes kesen gösteri | Video

Binlerce vatandaşın büyük ilgiyle izlediği gösterilerde 'SOLOTÜRK kalkışı' ve 'SOLOTÜRK tonosu' gibi hareketlerin yanı sıra uçağın hızının en az seviyeye düşürülerek gerçekleştirilen ve dünyanın en zor tekniklerinden biri olan 'saygı uçuşu' hareketini de gerçekleştiren pilotlar izleyenlerden tam not aldı.