Soluk borusuna balgam kaçan 2 yaşındaki Yusuf’u itfaiyeciler kurtardı



Çocuğun sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Hanifi Kütükçü, "Yangın dönüşünde yakıt ikmali için akaryakıt istasyonuna girdik. O sırada bir ailede büyük bir panik hali fark ettik. Yanlarındaki çocuğun nefessiz kaldığını gördük. Burada ilk müdahaleyi yaptık. Çocuğun boğazına balgam kaçması sonucu nefesi kesilmişti. Müdahalenin ardından çocuk nefes almaya başladı. Çocuğu, hemen arazöz aracımızla, sirenlerimizle acilen hastaneye götürdük. Hastanede bir saat süre geçtikten sonra çocuğun hayati tehlikesini atlattığını öğrendik ve çok mutlu olduk" dedi.

İtfaiye eri Vecdi Dinç ise ilk müdahaleyi yaparak hastaneye ulaştırdıkları Yusuf'un sağlık durumunun iyi olmasının sevindirdiğini belirtti.

Bu arada hem akaryakıt istasyonunda yaşanan panik anları, hem de itfaiyecilerin küçük çocuğu kucağında koşarak hastaneye ulaştırması güvenlik kameralarına yansıdı.