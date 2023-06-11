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Giriş Tarihi: 11.6.2023 12:16

Soluk borusuna fıstık kaçtı: Yaşam savaşı veriyor...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde soluk borusuna fıstık kaçan 1 yaşındaki Abir, yaşam savaşı veriyor.

İHA
Soluk borusuna fıstık kaçtı: Yaşam savaşı veriyor...
Olay, Kemalpaşa Mahallesi Plevne Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmed (26) ve Emine Mustafa (23) çiftinin 1 yaşındaki bebeği Abir Mustafa, evde emeklediği sırada yerde bulduğu fıstığı ağzına attı. Soluk borusuna kaçan fıstık nedeniyle nefes alamayan bebek bir anda yerde hareketsiz kaldı.
Durumu fark eden aile, bebeği özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü. Acil serviste doktorların hayata döndürdüğü bebek, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Soluk borusuna fıstık kaçtı: Yaşam savaşı veriyor...
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