Soluk borusuna şeker kaçan Can’ı başhekim kurtardı

Elazığ'dayaşayan 2.5 yaşındaki Can'ın, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evlerinde emdiği şeker, soluk borusuna kaçtı. Nefes alamayan Can'ın fenalaştığını gören ailesi, yoldan geçen bir araçla Özel Mediline Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Bu sırada acil serviste bulunan Başhekim Dr. Yusuf Kenan Aydın, hemen çocuğa müdahale ederek yeniden hayata döndürdü. Başhekim Dr. Yusuf Kenan Aydın'ın soğukkanlı ve başarılı müdahalesiyle Can'ın kurtarılma anı hastanenin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.