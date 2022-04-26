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Giriş Tarihi: 26.4.2022 14:08 Son Güncelleme: 26.4.2022 14:31

Soluk borusuna yemek kaçan yaşlı adam kurtarılamadı

ABBAS ÇAKAR
Soluk borusuna yemek kaçan yaşlı adam kurtarılamadı

Bir süre önce, yakalanmış olduğu Tüberküloz hastalığı nedeniyle, İstanbul’da tedavi gördüğü öğrenilen Selim Gündüz (74) yemek yediği esnada soluk borusuna kaçan lokma ile fenalaşarak hayatını kaybetti.

Kocaeli İzmit İlçesi Yenimahalle Edebali Sokak üzerinde oturan,evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Selim Gündüz(74)bir süredir Tüberküloz rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre; İstanbul Maltepe'de bulunan hastanede tedavisi devam eden, Selim Gündüz, yemek yediği esnada soluk borusuna kaçan lokma ile bir anda fenalaştı. Doktorların tüm çabalarına rağmen yaşlı adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gündüz'ün cenazesi öğle namazına müteakip, Oğuz Camii'nden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.

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Soluk borusuna yemek kaçan yaşlı adam kurtarılamadı
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