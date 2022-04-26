Soluk borusuna yemek kaçan yaşlı adam kurtarılamadı

Kocaeli İzmit İlçesi Yenimahalle Edebali Sokak üzerinde oturan,evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Selim Gündüz(74)bir süredir Tüberküloz rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre; İstanbul Maltepe'de bulunan hastanede tedavisi devam eden, Selim Gündüz, yemek yediği esnada soluk borusuna kaçan lokma ile bir anda fenalaştı. Doktorların tüm çabalarına rağmen yaşlı adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gündüz'ün cenazesi öğle namazına müteakip, Oğuz Camii'nden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.