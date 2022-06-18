Solüsyoncu çete 36 bin doları 76 bin dolar yapma vaadiyle dolandırırken yakalandı

Şüphelinin yakalandığı evde yapılan aramalarda; 2 milyon 100 bin sahte dolar, 540 bin sahte euro, banknotları dövize çevirmede kullanıldığı belirtilen 2 adet solüsyon, 1 adet pudra, 1 adet tentürdiyot ile 1 adet renkli yazıcı ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, 16 Haziran'da çıkarıldığı mahkemenin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.