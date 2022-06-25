Solüsyoncular suçüstü yakalandı! 35 bin Euro’yu 150 bin Euro yaptıklarını iddia ediyorlardı...

Hasan Ö. sonradan Kamerunlu olduklarını öğrendiği iki kişi ile Taksim'de bir otelde buluştu. Bu buluşma sırasında şahıslar kendisine ellerinde yurtdışından getirdikleri yüklü miktarda Euro olduğunu ancak bu paranın boyalı olduğunu sadece solüsyon ile çözüldüğünü belirttiler.