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Giriş Tarihi: 11.4.2023 09:57 Son Güncelleme: 11.4.2023 11:01

Soma'da 1 madenci hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında

Manisa'nın Soma ilçesinde özel sektöre ait yer altı maden ocağında meydana gelen karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu 1 maden işçisi hayatını kaybederken, 5 işçi de yaralandı.

Mehmet Ali ERBAŞ
Soma’da 1 madenci hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında

Soma'nın Eynez bölgesinde faaliyet gösteren özel sektöre ait yer altı maden ocağında sabaha karşı meydana geldi. Kontrollü patlatma sonucu oluşan karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu meydana geldiği bildirilen olayda 6 işçi karbonmonoksit gazından etkilendi. Soma Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerden Tevfik Pazarcık (30) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Yaralı işçiler Şakir Bilbey, Alper Aksoy, Fatih Karahisar, Mustafa Gül, Ali Anıl Palamut ilk müdahaleleri sonrasında Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Hayatını kaybeden Tevfik Pazarcık'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Soma'da 1 madenci hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında
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