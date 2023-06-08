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Giriş Tarihi: 8.6.2023 13:13 Son Güncelleme: 8.6.2023 13:45

Soma'da maden kazasında bir işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Mehmet Ali ERBAŞ
Soma’da maden kazasında bir işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Eynez bölgesinde faaliyet gösteren özel sektöre ait yeraltı maden ocağında dün meydana gelen olayda çalışma sırasında şilt arasından düşen kömür parçasının altında kalarak yaralanan Mehmet Ali Daday (26) Soma İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayan Daday, hayatını kaybetti. Olayı haber alan aile yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konuyla ilgili şirketten yapılan yazılı açıklama açıklamada, "7 Haziran 2023 Çarşamba günü Soma'daki Eynez II Yer Altı Kömür İşletmemizde üretim çalışmaları esnasında bir çalışma arkadaşımız yaralanmış; olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştır. Yapılan tüm müdahalelere rağmen çalışma arkadaşımızın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Yaşamını yitiren ekip arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Gerçekleşen olayla ilgili incelemeler sürmekte olup, süreci yakından takip etmekteyiz" ifadeleri kullanıldı.

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Soma'da maden kazasında bir işçi hayatını kaybetti
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