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Giriş Tarihi: 22.7.2022 16:23 Son Güncelleme: 22.7.2022 16:29

Soma'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3'ü ağır 5 yaralı!

Manisa Soma'da otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, aynı aileden 3'ü ağır, 5 kişi yaralandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
Soma’da otomobil şarampole yuvarlandı: 3’ü ağır 5 yaralı!

Kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Soma ilçesi Sevişler Mahallesi yakınlarında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. E.K.'nin (45) kullandığı 34 CTD 630 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, şarampole yuvarlandı. Kazada, aynı aileden oldukları öğrenilen otomobilin sürücüsü E.K. ile yanındaki Y.K. (19), M.K. (21), M.K.(16) ve G.K. (41) yaralandı. Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.K., M.K. ve Y.K.'nin durumlarının ağır olduğu bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Soma'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3'ü ağır 5 yaralı!
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