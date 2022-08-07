Haberler Yaşam Haberleri Soma'daki yangın kontrol altında: Ekipler 12 saat mücadele etti
Giriş Tarihi: 7.8.2022 09:39

Soma'daki yangın kontrol altında: Ekipler 12 saat mücadele etti

Manisa Soma'da, dün akşam saatlerinde başlayan, havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını 12 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede zarar gören alanın ölçümleri sürüyor.

DHA
Soma’daki yangın kontrol altında: Ekipler 12 saat mücadele etti

Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyük bir alana yayıldı. İhbar üzerine yangına ilk müdahaleyi Soma Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yaptı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 50 arazöz, 14 dozer, 12 su tankeri ile karadan ve 4 yangın söndürme helikopteri ile havadan yangına müdahahale etti. Bölgede havanın kararmasıyla, mücadeleye 2 gece görüşlü yangın söndürme helikopteri de destek verdi. Yangın, 12 saatlik çalışmanın ardından sabah 07.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, zarar gören alanın ölçüm çalışmaları devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Elektriği kesildi iddiasıyla Kılıçdaroğlu tarafından ziyaret edilmişti: Vaatlerle kandırıldım
Son dakika: Senaryo CHP'de yazıldı! AK Parti'li vekilin aracının durdurulmasından siyasi operasyon çıktı
Son dakika: Savcılık ahlaksızlık için harekete geçti! Spotify hesap verecek
Petrol fiyatları çakıldı: Motorin ve benzin fiyatı için indirim geldi! İstanbul dahil büyükşehirlerde akaryakıt pompa fiyatları ne kadar oldu?
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kocaeli'de toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur, sonuç tarihi belli mi? YKS tercih sonuçları 2022 sorgulama işlemleri başladı!
Son dakika: Cemal Enginyurt canlı yayında Latif Şimşek'in üzerine yürüdü! Koruması darp etti
SON DAKİKA! CHP'li Kadıköy Belediyesi personelleri suçüstü yakalandı: Rüşvet skandalı ortaya çıktı
GSB personel alımı başvuruları başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı şartları nelerdir, başvurular ne zaman yapılacak?
ÖSYM KPSS sınav takvimi açıklandı mı? KPSS sınav takvimi 2022 hakkında duyuruda bulundu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Soma'daki yangın kontrol altında: Ekipler 12 saat mücadele etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA