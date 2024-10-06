Somali yolundaki Oruç Reis’in gururlandıran özellikleri

Yerli tasarım ve işçilikle inşa edilen Oruç Reis, sadece petrol ve doğal gaz aramıyor. 1.5 kilometre, derinliğe kadar deniz suyu tabanında inceleme, ölçüm, örnekleme ve veri toplama görevini de üstleniyor. Yerli yazılımla donatılan ve deniz tabanında boru ve kablo hattı güzergâhını da belirleyen Oruç Reis, yurt dışı faaliyetlerinde de diğer ülkelerin tercih ettiği sismik araştırma gemisi olarak göğsümüzü kabartıyor.

15 KM DERİNLİKTEKİ JEOLOJİK YAPILARI GÖRÜNTÜLÜYOR

Türkiye 7 yıl önce Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamit Han ve Barbaros Hayrettin Paşa gibi 10'un üzerinde derin deniz sondaj gemilerini filosuna katarak bu alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdi. Ancak hiç şüphesiz bunların içinde yerli tasarım, işçilik ve yazılımla inşa edilen Oruç Reis gemisi, dünyadaki bütün gözlerin Türkiye'ye çevrilmesine neden oldu. Hizmete girdiğinden bu yana bazı ülkelerin çok rahatsız olduğu sismik araştırma gemisi Oruç Reis, önceki gün 7 aylık yeni görevi için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Somali'ye uğurlandı. Dünyada ender görülen bilimsel araştırma gemilerinden birisi olan bu gemi, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Denizi'nde bugüne kadar çok sayıda veri topladı ve deniz tabanını karış karış taradı. Oruç Reis artık yurt dışında da görev üstlenmeye başladı. Açık denizlerde ve okyanuslarda iki ve üç boyutlu derin sismik arama yapabilme kabiliyetine haiz Oruç Reis'te bir helikopter pisti, jeoloji, oşinografi ve araştırma laboratuvarları bulunuyor. Modern uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile 1.5 km. derinlikte deniz tabanında veri topluyor, deniz suyundan ve tabanından numune alarak ölçüm ve analizler yapabiliyor. Petrol ve doğalgaz araştırmalarında dünyadaki belli başlı sismik araştırma gemileri arasında yer alan Oruç Reis, ayrıca karanın deniz altındaki devamlılıklarının izlenmesi açısından kıta sahanlığı gibi stratejik öneme sahip bilimsel araştırmalar da yapıyor. Dünyada benzeri az tam donanımlı araştırma gemilerinden birisi olan Oruç Reis, deniz tabanından itibaren 15 kilometre derinlikteki jeolojik yapıları görüntüleyebiliyor. Yakıt, erzak ve su depolarıyla tam 35 gün denizde kalabilen ve bir yılda ortalama 300 gün denizlerde görev yapabilen Oruç Reis'te çok sayıda iç ve dış kamera bulunuyor.

ORUÇ REİS SOMALİ'DE PETROL VE DOĞAL GAZ ARAYACAK

Oruç Reis'in özellikleri bunlarla da sınırlı kalmıyor. Gemide görev yapan 50'yi aşkın yerli uzman personele, uluslararası standartlarda operasyon yürütme kabiliyeti kazandırıldı ve işbaşında eğitim faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor. Toplanan veriler, yine yerli uzman personel tarafından 'Sismik Veri İşlem Merkezi'nde işleniyor. İşte bu özelliklere sahip Oruç Reis gemisi, şimdi yeni görevi için Somali'ye uğurlandı. Yaklaşık 7 ay Somali sınırları içinde en iyi bildiği işi yani petrol ve doğal gazı arama işlevini üstlenecek Oruç Reis'e, 2 firkateyn ile iki destek gemisi ve bir takip gemisi de refakat edecek.