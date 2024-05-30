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Giriş Tarihi: 30.5.2024 11:35 Son Güncelleme: 30.5.2024 11:38

Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha hayatını kaybetti

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz sonrası evde fenalaşanlar ile tedbir kapsamında hastaneye çağrılan 33 hastadan entübe edilen ve tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybeden Somali uyruklu 67 yaşındaki Amina Abas Jama Burdur’da toprağa verilecek.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha hayatını kaybetti

Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan yapılan otopsinin ardından oğlu Jama Ahmed Adan tarafından teslim alınan cenaze kara yolu ile Budur'a götürüldü.

ANNEM SARHOŞ GİBİYDİ

Acılı oğul Jama Ahmed Adan, yaşanan olayın ardından annesi Amina Abas Jama'nın ambulans ile Burdur'dan Antalya'ya sevk edildiğini söyledi. Diyaliz sonrası annesinin sarhoş gibi dengesini kaybettiğini de belirte Jama, "Annem yaşam savaşını kaybetti. Biz Burdur'da sığınmacı olduğumuz için annemi Burdur'da toprağa vereceğiz. 3 yıldır Türkiye'de bulunuyoruz" dedi.

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Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha hayatını kaybetti
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