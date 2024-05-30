Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha hayatını kaybetti

Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan yapılan otopsinin ardından oğlu Jama Ahmed Adan tarafından teslim alınan cenaze kara yolu ile Budur'a götürüldü.

ANNEM SARHOŞ GİBİYDİ

Acılı oğul Jama Ahmed Adan, yaşanan olayın ardından annesi Amina Abas Jama'nın ambulans ile Burdur'dan Antalya'ya sevk edildiğini söyledi. Diyaliz sonrası annesinin sarhoş gibi dengesini kaybettiğini de belirte Jama, "Annem yaşam savaşını kaybetti. Biz Burdur'da sığınmacı olduğumuz için annemi Burdur'da toprağa vereceğiz. 3 yıldır Türkiye'de bulunuyoruz" dedi.