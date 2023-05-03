Soma’nın 20 yıllık hayali gerçek oluyor

Soma'da yıllardır hayali kurulan Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk fabrika temeli atıldı. AK Parti Manisa milletvekili Mehmet Ali Özkan, "İlçem adına guruverici bir programda bulunmaktan onur duyuyorum. İnşallah başlangıcını bugünkü temel atma töreni ile yaptığımız Soma OSB, ilerideki yıllarda istihdama ve ekonomimize katkısı ile ilçenin can damarlarından biri haline gelecek. Zor süreçlerin ardından Bu gün bizleri mutlu eden gelecek için öenmli olan bir yatırımın başlangıcını yapıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

4 BİN 320 KİŞİYE EKMEK KAPISI OLACAK

Milletvekili Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü, "Soma OSB'nin Bölgemize katkısı istihdam yönünden küçümsenmeyecek kadar iyi olacak. Bakıldığında tahminimizce 4 bin 320 kişinin istihdamını sağlayacak Soma OSB yan kuruluş etkisiyle 6 bin kişinin istihdam etmiş ve 20 bin kişiyi etkileyecek önemli bir yatırım olacaktır. Maden şehri olan Soma'nın sanayi alanında da ülkemize katkısı ve refah seviyesinde yaşam kalitesi arttırması beklenmektedir. Soma OSB'nin konumu İzmir-İstanbul otoyoluna, hızlı tren ağına, Çandarlı limanına ve İzmir-Çanakkale otoyoluna yakınlıkları, Soma OSB'yi daha da cazip kılarak Daha geniş bir sanayi alanına döüşecek bir ortamı bölge halkına sunmaktadır."

GENİŞLEME ALANI TALEBİ ONAYLANDI

"Birçok artısı olan Soma OSB jeolojik ve konumsal özellikleri nedeniyle gelişime açık bir bölgedir. Dolayısıyla yoğun talebin devam etmesi nedeniyle müteşebbis heyet toplantısında gündeme genişleme alanı çalışması yapılması kararı alınmış bu konuda çalışmalarımız Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunulmuş, Genişleme talebine onay alınmıştır. Gerekli çalışmaları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütmektedir. Süreç içersinde bölgemizde idari alan, okul, sosyal yaşam alanları, cami, lokanta, sağlık ocağı, itfaiye, OSB'mize ait lojisktik alanımız ve kafeterya vb yapılacaktır. Şuan itibari ile altyapının kirli su, temizsu, yağmursuyu, yolların koruyucu zemin tabaka işleri tamamlandı. Temel altı ve temel dolgu çalışmaları devam etmektedir ve yüzde 60'ı tamamlanmıştır. Enerji nakil hattını, OSB içindeki ring dağıtım hattı, trafo ve köşkleri hazırlanmış ve çalışmaların yüzde 80'i tamamlanmıştır."

DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

"Sanayide kullanılacak Doğalgaz ana hattı OSB içinde hat çalışmaları tamamlanmıştır. İnşallah Soma OSB altyapı çalışmaları da Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanmış olacaktır. Çalışmalar tamamlandığı Soma OSB'de fabrikaların artık temel atma ve kurulumlarıda hızlanacaktır. Bugün ilk temellerini attığımız firmanın ardından ilerleyen günlerde de yeni firmaların bu sürece dahil olması ile süreç devam edecektir. Ben iş adamı Mustafa Bağcacı'yı ve Soma OSB'de emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. İlçemize ve ülkemize hayırlı olsun." dedi.

Program Soma İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Kılınçal'ın duası ve kurban kesimi ile temel atılarak sonlandırıldı.