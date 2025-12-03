Haberler Yaşam Haberleri SÖMESTR TARİHLERİ 2025-2026: MEB takvimi ile 15 tatil ne zaman, yarıyıl tatili hangi tarihte bitiyor?
Giriş Tarihi: 3.12.2025 21:11

Okullarda birinci dönem sona eriyor ve öğrenciler 2026 sömestr tatilini sabırsızlıkla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan eğitim takvimine göre, Ocak ayında başlayacak yarıyıl tatili boyunca hem öğrenciler dinlenecek hem de öğretmenler ikinci döneme hazırlanacak. Karne günü ve tatil tarihleri hakkında merak edilen tüm bilgiler MEB takviminde açıklandı. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için sömestr tatili tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğrenciler, okullarda birinci dönemin sona ermesini beklerken, veliler de tatil planlarını şekillendirmeye başladı. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? İşte, yarıyıl tatili tarihleri…

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
MEB takvime göre, birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

